- تعاون بين وزارة التنمية المحلية والبيئة وهيئة تنمية الصعيد لدفع عجلة الاستثمار

استقبلت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اللواء مهندس عمرو عبدالمنعم، رئيس هيئة تنمية الصعيد، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بمحافظات الوجه القبلي، بما يساهم في تحسين جودة حياة المواطنين وتوفير فرص عمل مستدامة لأبناء الصعيد تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

واتفق الطرفان على التنسيق لتحقيق التكامل بين مشروعات الهيئة والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

وحسب بيان لوزارة التنمية المحلية والبيئة، تم خلال الاجتماع استعراض موقف 8 مشروعات كبرى تم تسليمها للجهات المعنية، شملت مجمعات صناعية، ووحدات بيطرية، ومزارع دواجن.

واتفقا على التركيز على دعم التكتلات الاقتصادية ومجالات التصنيع الزراعي والصناعي لتعظيم المزايا التنافسية لمحافظات الصعيد، بجانب تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لطرح المجمعات الحرفية والصناعية للاستثمار بما يضمن استدامة المشروعات.

وأيضا تطوير الخدمات الحيوية وتوفير فرص عمل خضراء تتماشى مع رؤية الوزارة لتحقيق التنمية الاقتصادية والبيئية الشاملة.

ومن جهتها، قالت منال عوض: "نعمل على تعظيم الاستفادة من المقومات الطبيعية والبشرية في صعيد مصر، وهدفنا هو تحقيق تكامل الأدوار مع كل الهيئات لتنفيذ مشروعات ذات مردود اقتصادي واجتماعي سريع يلمسه المواطن في مستوي معيشته".