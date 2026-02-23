سفارة روسيا ترد على طلب حكومة سول إزالة لافتة النصر سيكون لنا من جدارها

علقت السفارة الروسية في كوريا الجنوبية، على طلب حكومة سول بإزالة لافتة "النصر سيكون لنا" من على جدار مبنى السفارة، قائلة إن وضع اللافتات والشعارات على أراضي السفارة هو ممارسة شائعة.

ونقل موقع "آر تي عربي" الروسي اليوم الإثنين، عن السفارة قولها إن "وضع مختلف اللافتات وغيرها من المواد على أراضي السفارة هو ممارسة شائعة".

وأشارت إلى أن اللافتة تم تعليقها بمناسبة أعياد شهر فبراير، يوم الدبلوماسي ويوم حماة الوطن، وسيتم تفكيكها بعد انتهاء الاحتفالات.

وتابعت: "لأسباب فنية، فإن هذه اللافتة غير مخصصة للاستخدام طويل الأمد".

وكانت وزارة خارجية كوريا الجنوبية، قد ذكرت في وقت سابق من يوم الأحد، أنها طالبت السفارة الروسية بإزالة لافتة "النصر سيكون لنا" من مبنى السفارة في سول.

وأوضح أن الحكومة الكورية "تلتزم باستمرار" بالموقف القائل بأن العملية الخاصة الروسية في أوكرانيا عمل غير قانوني، بحسب ما أورده الموقع الروسي.