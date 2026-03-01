الخارجية الروسية: الضربات على إيران كان مخططا لها تحت غطاء المفاوضات

صرحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بأن الضربات العسكرية على إيران كان مخططا لها "تحت غطاء" المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني.



وقالت زاخاروفا في حديث لقناة "سولوفيوف لايف"، يوم السبت: "لم يكن هناك أي حديث عن انسحاب إيران من المفاوضات أو أي خطوات منفرة، وبالتالي جرى التخطيط لتلك الضربات، كما تحدث الكثيرون لدينا وفي الخارج، تحت غطاء إجراء المفاوضات من قبل أولئك الذين وجهوا هذه الضربات".

وتابعت: "نحن نرى هذه التكتيكات مجددا. وقد تم اختبارها ومستخدمة منذ سنوات، عندما تحدث الغربيون عن اتفاقيات مينسك (حول أوكرانيا)".

وجاء ذلك تعليقا على الضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران، التي بدأت صباح السبت.

وجدير بالذكر أن الولايات المتحدة شنت الضربات في أعقاب الجولة الثالثة من المفاوضات مع إيران حول برنامجها النووي في جنيف، التي جرت قبل يومين.