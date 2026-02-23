أمطار على الإسكندرية تزامنا مع نوة أنواء الشمس الصغيرة

تعرضت الإسكندرية صباح اليوم الاثنين، لأمطار ما بين خفيفة ومتوسطة، تزامنا مع نوة "أنواء الشمس الصغيرة"، وذلك دون تأثير على سير المشاه والسيارات، واستمرت حركة الملاحة ومغادرة ووصول السفن المختلفة ورسوها على الأرصفة، وتداول الحاويات وشحن وتفريغ البضائع بميناء الإسكندرية بشكل طبيعي ومنتظم.

وقرر محافظ الإسكندرية أيمن عطية، رفع حالة الطوارئ بجميع الأجهزة الخدمية والمرافق، موجها رؤساء الأحياء بالتواجد المكاني للتعامل مع أي تجمعات للأمطار، وأكد أن غرفة العمليات منعقدة على مدار ال 24 ساعة لتلقي أي بلاغات.

وانتشرت سيارات كسح المياه ومعدات وبدلات شركة الصرف الصحي خاصة بالأماكن الساخنة والتي تشهد تجمعات مياه الأمطار لتصريفها وتسهيل الحركة.

من جهته، وجه رئيس هيئة ميناء الإسكندرية إيهاب صلاح إدارة الخدمات البحرية ومركز عمليات الميناء برفع درجة الاستعداد، وتلقي أية إشارات استغاثة من السفن والبواخر لضمان سرعة الانتقال، حفاظا على الممتلكات والأرواح وسلامة الملاحة البحرية.

وعززت مديرية أمن الإسكندرية من الخدمات المرورية لتحقيق السيولة المرورية وعدم تكدس السيارات.

يذكر أن نوة "أنواء الشمس الصغيرة" تستمر لمدة 3 أيام تصاحبها أمطار غزيرة ورياح غربية.