الإثنين 23 فبراير 2026 6:34 ص
محافظ بورسعيد يستقبل رئيس محكمة بورسعيد الابتدائية

محسن عشرى
نشر في: الإثنين 23 فبراير 2026 - 5:13 ص | آخر تحديث: الإثنين 23 فبراير 2026 - 5:15 ص

استقبل اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، المستشار هشام عبد المجيد، رئيس محكمة بورسعيد الابتدائية، بمكتبه بديوان عام المحافظة، لتقديم التهنئة له بمناسبة توليه مهام منصبه محافظًا لبورسعيد.

وخلال اللقاء، قدم المستشار هشام عبد المجيد خالص التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد في أداء مهامه، مؤكدًا على أهمية التعاون والتنسيق بين مؤسسات الدولة بما يعزز الاستقرار ويخدم الصالح العام.

ومن جانبه، رحب محافظ بورسعيد برئيس المحكمة، مشيدًا بالدور الوطني الذي تقوم به السلطة القضائية في إرساء دعائم العدالة وسيادة القانون، مؤكدًا احترامه الكامل لاستقلال القضاء وأهمية تكامل الجهود بين مختلف مؤسسات الدولة لخدمة أبناء المحافظة.


