أهالي قرى مركز بني سويف يطالبون بتطهير ترعة «طحا بوش» وتفعيل مشروع النظافة بالقرى

عقدت إحدى مؤسسات المجتمع المدني بقرية الكوم الأحمر التابعة لمركز بني سويف مشروع "تعزيز قدرات المجتمع المدني في مجال قيادات حملات الدعوة والمناظرة" بمحافظتي بني سويف والفيوم، تحت عنوان "نحو مياه نظيفة وكافية" لمياه الري بالترع.

وأكد أهالي قريتي الكوم الأحمر ونعيم أن ترعة "طحا بوش" المخصصة لري الأراضي الزراعية، والتي تمتد من منطقة الأزهري بمدينة بني سويف إلى نجع الديب وتمر على 12 قرية، لم تُدرج ضمن مشروع تبطين الترع، وتعاني من تلوث شديد، حيث تمتلئ بالقمامة والحيوانات النافقة، فضلًا عن تصريف مياه الصرف الصحي بها، ما يؤدي إلى انبعاث روائح كريهة. وأرجع الأهالي ذلك إلى عدم تفعيل الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف مشروع النظافة بالقرى، الأمر الذي يدفع المواطنين إلى إلقاء القمامة في الترعة لعدم وجود أماكن مخصصة لجمعها.

وأضاف الأهالي أن مديرية ري بني سويف لم تُدرج الترعة ضمن خطة التطهير منذ سنوات، ما أدى إلى تراكم القمامة وتلوث المياه التي تُستخدم في ري الأراضي الزراعية، لعدم وجود مصدر بديل للري. وأشاروا إلى إرسال العديد من الشكاوى إلى مجلس مدينة بني سويف ومديرية الري، ولكن دون جدوى.

وأوضح الأهالي أن أغلب الترع لم تعد تصلها المياه إلى نهايتها بسبب تراكم القمامة وعدم تطهيرها، ما اضطر العديد منهم إلى استخدام طلمبات ارتوازية لسحب مياه مالحة من باطن الأرض لري المحاصيل، وهو ما يؤثر سلبًا على التربة لعدم صلاحية هذه المياه للزراعة، إلا أنه لا يوجد بديل آخر.

وطالب الأهالي اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف الجديد، بسرعة تطهير الترعة ورفع مخلفات القمامة منها، وتفعيل مشروع النظافة بالقرى التي تمر بها.

من جانبه، قال الدكتور محمد سعد، مدير المركز الإعلامي ببني سويف، إن الأهالي يتحملون جزءًا كبيرًا من المشكلة نتيجة إلقاء القمامة ومياه صرف خزانات المنازل في الترعة، ما يؤدي إلى انتشار أمراض خطيرة، مؤكدًا ضرورة رفع وعي المواطنين وتغيير هذه السلوكيات، لأن الضرر يعود عليهم من خلال المحاصيل الزراعية التي تُروى من مياه ترعة "طحا بوش" الملوثة.

وأضاف أن الجزء الآخر من المسؤولية يقع على الجهات المعنية لعدم تطهير الترعة وعدم تفعيل مشروع جمع القمامة من المنازل، مطالبًا بتطبيق القانون على المخالفين.