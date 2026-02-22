فرض قيود مؤقتة على حركة الطيران في مطارات موسكو

قالت هيئة الطيران المدني الروسية «روسافياتسيا»، اليوم الأحد، إن 4 مطارات في موسكو فرضت قيودا على الرحلات الجوية لأسباب أمنية، وذلك بسبب هجوم بطائرات مسيرة على العاصمة الروسية.

وأشارت إلى فرض قيود مؤقتة على استقبال وإرسال الرحلات الجوية في مطارات: فنوكوفو ودوموديدوفو وجوكوفسكي وشيريميتيفو، لضمان سلامة الطيران.

ونقلت وكالة «إنترفاكس» الروسية للأنباء، عن رئيس بلدية موسكو سيرجي سوبيانين، القول إن الدفاعات الجوية أسقطت 7 طائرات مسيرة على الأقل كانت في طريقها إلى موسكو.

وأضاف سوبيانين، أن وحدات الإنقاذ توجهت إلى موقع سقوط الحطام لمتابعة التطورات والتعامل مع تداعيات الحادث.

والسبت، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اعتراض وإسقاط 89 طائرة مسيّرة جوية أوكرانية فوق المناطق الروسية خلال 6 ساعات.

وقالت الوزارة في بيان: «في يوم 21 فبراير الجاري، في الفترة بين الساعة الثانية بعد الظهر والثامنة ليلًا بتوقيت موسكو، اعترضت أنظمة الإنذار للدفاع الجوي ودمّرت 89 طائرة مسيّرة جوية أوكرانية ثابتة الجناح: 61 طائرة مسيّرة فوق مقاطعة بريانسك، و19 طائرة مسيّرة فوق مقاطعة بيلجورود، وسبع طائرات مسيّرة فوق مقاطعة كورسك، وطائرتين مسيّرتين فوق مقاطعة كالوجا».

وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلجورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.

من جهتها، ترد القوات الروسية على ضربات كييف باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ما له علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.