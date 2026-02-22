نجيب ساويرس عن طلب إحاطة برلماني لوقف برنامج رامز ليفل الوحش: المنع ليس الحل

علق رجل الأعمال نجيب ساويرس، على طلب إحاطة برلماني، يطالب بوقف برنامج المقالب الشهير رامز ليفل الوحش الذي يُقدمه الفنان رامز جلال في شهر رمضان.

وقال ساويرس عبر حسابه على منصة إكس: المنع مش الحل.. اللي مش عاجبه عنده الريموت كونترول أداة الديمقراطية يغير أو ميتفرجش عليه زي حلاتي».

المنع مش الحل ! اللي مش عاجبه عنده الريموت كونترول اداة الديموقراطية يغير او ميتفرجش عليه زى حلاتى ☺️ https://t.co/Xf07wZtokF — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) February 22, 2026

وكان النائب محمود السيد المنوفي عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، قد تقدم بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الدولة للإعلام، ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، للمطالبة بوقف عرض برنامج “رامز ليفل الوحش”.

وطالب المنوفي في طلب الإحاطة المقدم إلى البرلمان بسرعة وقف عرض البرنامج لما يمثله من ترسيخ للعنف والتنمر والإيذاء البدني والنفسي ومن هدم لقيم المجتمع.

وأشار المنوفي إلى إن الهدف من الإعلام يتمثل في نشر الفكر المستنير، ولكن ما يقدمه البرنامج هو نشر للأفكار السلبية، والعنف وفكرة الاستمتاع بتعذيب الغير وإهانتهم والتنمر عليهم، وما يتضمنه من إهانة للمرأة المصرية.

وشدد المنوفي على أن ما يتضمنه البرنامج من ممارسات سلبية لا تمثل الإعلام بأي شكل من الأشكال، وكان من الأجدر أن يناقش البرنامج أفكارا تفيد المجتمع وتصب فى إطار المصلحة العامة.