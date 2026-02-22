أعلنت وزارة الدفاع السورية، الأحد، مقتل شخصين أحدهما عسكري في هجوم شنه مجهولون بريف محافظة الرقة شمال شرقي البلاد.

وقالت إدارة الإعلام والاتصال بوزارة الدفاع لوكالة الأنباء الرسمية "سانا": "تعرض أحد عناصر الجيش لاستهداف من قبل مجهولين في قرية الواسطة بريف الرقة الشمالي، ما أدى لاستشهاده مع أحد المدنيين على الفور"، دون تفاصيل أخرى.

وحتى الساعة 12:25 "ت.غ" لم تتبن أي جهة الهجوم.

وتنشط في هذه المنطقة خلايا متفرقة لتنظيم "داعش" الإرهابي، الذي سبق وأن سيطر عليها في عام 2014، ثم طردته قوات التحالف الدولي بعد 3 سنوات، لتخضع بعدها المنطقة لسيطرة تنظيم "قسد"، إلى أن استعادها الجيش السوري مؤخرا.

ومنذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024، تسعى الحكومة إلى فرض الأمن في أنحاء سوريا، بينما تصر مجموعات على حمل السلاح وبث الفوضى، وهو ما قالت دمشق إنها لن تسمح به، وشددت على عزمها بسط سيطرتها على أراضي البلاد بالكامل.