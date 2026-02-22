فيرمين لوبيز: أطور نفسي وأتعلم من أخطائي

أكد فيرمين لوبيز، لاعب برشلونة، أنه يركز بشكل كبير على تحسين قدرته في التسديد بكلتا القدمين، وذلك عقب هدفه المميز في شباك ليفانتي ضمن الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني.

اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا بدأ اللقاء على مقاعد البدلاء، بعدما شارك أساسيًا في مباريات سابقة، لكنه استغل الفرصة فور دخوله، حين أطلق تسديدة قوية بقدمه اليسرى من خارج منطقة الجزاء، مسجلًا الهدف الثالث لفريقه.

وأوضح فيرمين عقب المباراة أن الفريق ظهر بصورة أفضل خلال الشوط الثاني وسيطر على مجريات اللعب، مشيرًا إلى أنه لاحظ وجود مساحة مناسبة للتسديد فقرر المحاولة، لتسكن الكرة الشباك بطريقة مثالية.

وأضاف أنه يمتلك القدرة على استخدام القدمين، وهو جانب يعمل على تطويره باستمرار في التدريبات.

وكشف لاعب برشلونة أن هذه المهارة لم تكن واضحة في بداياته، بسبب ضعف بنيته الجسدية آنذاك، لكنه تطور كثيرًا خلال فترة إعارته إلى ليناريس ديبورتيفو، حيث أصر مدربه آنذاك ألبرتو — الذي يعمل حاليًا مع ألباسيتي — على تدريبه على التسديد بكلتا القدمين، وهو ما ساعده على تحسين مستواه تدريجيًا. كما أشار إلى أنه أصبح أكثر هدوءًا داخل الملعب بعدما كان يتسم بالتسرع في اتخاذ القرار.

وعن مركزه المفضل، أكد فيرمين أنه يفضل اللعب كصانع ألعاب، لكنه شدد في الوقت ذاته على جاهزيته لشغل أي مركز يطلبه الجهاز الفني.

واختتم حديثه بالتأكيد على أهمية الانتصار، خاصة بعد تعرض الفريق لخسارتين متتاليتين، موضحًا أن اللاعبين عملوا على تصحيح الأخطاء وقدموا أداءً قويًا أمام ليفانتي، مع الاعتراف بضرورة تحسين الجانب الدفاعي، لأن الضغط مسؤولية جماعية تبدأ من الخطوط الأمامية ولا تقتصر على المدافعين فقط.