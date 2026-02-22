رئيس وزراء الهند يصل إسرائيل الأربعاء ويلقي خطابا بالكنيست

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

• نتنياهو أعرب عن عزمه إنشاء "منظومة متكاملة، أشبه بتحالف سداسي، حول الشرق الأوسط أو داخله"..

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، أن نظيره الهندي ناريندرا مودي سيزور إسرائيل الأربعاء، ويلقي خطابا في الكنيست (البرلمان).

جاء ذلك في كلمة لنتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية لارتكابه جرائم حرب بقطاع غزة، في مستهل اجتماع الحكومة، وفقا لصحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية.

نتنياهو قال إن مودي سيبدأ زيارة إلى إسرائيل الأربعاء، ويتحدث أمام الكنيست.

وأضاف: "سننشئ منظومة متكاملة، أشبه بتحالف سداسي، حول الشرق الأوسط أو داخله".

وتابع: إلى جانب "التحالف الفريد مع الولايات المتحدة والعلاقات الشخصية مع الرئيس دونالد ترامب، تعمل إسرائيل على تعميق علاقاتها مع الهند ودول عربية ودول إفريقية واليونان وقبرص (الرومية)، ودول أخرى في آسيا".

نتنياهو قال إن الهدف من هذه العلاقات هو "إنشاء محور من الدول التي ترى الواقع والتحديات بشكل متطابق في مواجهة المحاور الراديكالية، سواء المحور الشيعي أو المحور السني المتبلور"، على حد قوله.

وبشأن زيارة مودي، قال إنها تهدف إلى تعميق العلاقات بين البلدين وتوسيع التعاون في المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية.

وأردف أن إسرائيل والهند تعتزمان تعميق التعاون في مجالات التكنولوجيا الفائقة والذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية.

وبحسب الصحيفة، من المتوقع أن يشارك نتنياهو ومودي، خلال الزيارة التي ستستغرق يومين، في فعالية بالقدس خاصة بالابتكار، وأن يزورا متحف تاريخ الهولوكوست "ياد فاشيم" بالقدس الغربية.

وزار مودي إسرائيل بصفته رئيسا للوزراء مرة واحدة عام 2017، فيما زار نتنياهو الهند في العام التالي.

وفي نوفمبر الماضي، زار وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر نيودلهي، والتقى نظيره الهندي سوبرامانيام جايشانكار.

وتربط الجانبين علاقات دبلوماسية وتجارية، تشمل زيارات متبادلة لمسؤولين، وتعاون في مجالات مختلفة مثل الأمن والزراعة.

وتحاول إسرائيل كسر عزلتها، في ظل حالة غضب شعبي ورسمي في أنحاء العالم، جراء حرب الإبادة الجماعية التي شنتها بدعم أمريكي على غزة في 8 أكتوبر 2023 واستمرت عامين.

وخلّفت هذه الإبادة أكثر من 72 ألف شهيد فلسطيني وما يزيد على 171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا طال 90 بالمئة من البنية التحتية، مع كلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.

وفي عام 1948 أُقيمت إسرائيل على أراضٍ احتلتها عصابات صهيونية مسلحة ارتكبت مجازر وهجرّت مئات آلاف الفلسطينيين، ثم احتلت تل أبيب بقية الأراضي الفلسطينية، وترفض الانسحاب وقيام دولة فلسطينية.