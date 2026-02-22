سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تفاعل مغردون، مع حلقة الفنان مصطفى غريب الذي حلّ ضيفًا في برنامج المقالب رامز ليفل الوحش الذي يُقدمه الفنان رامز جلال.

وأشاد متفاعلون، بعفوية مصطفى غريب وخفة دمه، رغم ما يتضمن المقلب من مواقف صعبة تستهدف تخويف الضيف.

مصطفي غريب لما شاف رامز قعد يضحك و قاله مش مهم مش مهم و راح سلم عليه و حضنه ، عايزه أقول اني من اول مره شوفته يمثل و انا كنت بحسه مش شبه الناس دي غلبان و طيب و علي نياته اوي بجد — نور🔻 (@NEsmail73368) February 22, 2026

أنا بحب الواد مصطفى غريب دا أوي، قبول وخفة دم مش طبيعية من غير ما يتكلم حتى — Ibrahim Gad (@Ibrahimgad95) February 22, 2026

مصطفي غريب عامل مقلب في رامز جلال و ملك دهشان — ﮼شرين🐥 (@shreena46840282) February 22, 2026

لو مكنش مصطفي غريب اكتر حد عنده قبول فالدنيا هيبقي مين؟🤩 — Iman🤨 (@iimanelsaeid75) February 22, 2026

طب والله مصطفى غريب ده روحه حلوه — lolo🍓 (@lolo1_A45) February 22, 2026



ووقع مصطفى غريب وصانعة المحتوى ملك دهشان، ضحية الحلقة الرابعة من برنامج "رامز ليفل الوحش" واستقبله رامز بمقدمته الساخرة المعتادة.

وقال رامز جلال: «رافع شعار اكبش وهات، خليك عزيز علشان تبقى لذيذ صاحب الشنب المريب الكوميديان الرهيب معانا ومعاكم مصطفى غريب».

وبدأ البرنامج كأنه برنامج ترفيهي باسم «الرحلة» تقدمه إلين وطفة، وبدأ المقلب بمراحله المتتالية.