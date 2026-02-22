تفاعل مغردون، مع حلقة الفنان مصطفى غريب الذي حلّ ضيفًا في برنامج المقالب رامز ليفل الوحش الذي يُقدمه الفنان رامز جلال.
وأشاد متفاعلون، بعفوية مصطفى غريب وخفة دمه، رغم ما يتضمن المقلب من مواقف صعبة تستهدف تخويف الضيف.
ووقع مصطفى غريب وصانعة المحتوى ملك دهشان، ضحية الحلقة الرابعة من برنامج "رامز ليفل الوحش" واستقبله رامز بمقدمته الساخرة المعتادة.
وقال رامز جلال: «رافع شعار اكبش وهات، خليك عزيز علشان تبقى لذيذ صاحب الشنب المريب الكوميديان الرهيب معانا ومعاكم مصطفى غريب».
وبدأ البرنامج كأنه برنامج ترفيهي باسم «الرحلة» تقدمه إلين وطفة، وبدأ المقلب بمراحله المتتالية.