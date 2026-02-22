قال الفنان رضا إدريس، إنه عاش عامين من أصعب أيام حياته بسبب توقف العمل فجأة، ما جعله بلا مصدر دخل، وغير قادر على سداد إيجار منزله أو توفير احتياجات أسرته.

وأوضح، خلال حديثه في برنامج «كلم ربنا» مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب على راديو 9090، أن الضغوط كانت كبيرة جدًا عليه لأنه المسؤول الوحيد عن أسرته.

مرض ومعاناة مادية

وأكد أن حالته النفسية ساءت بسبب الضغوط، ما أثر على صحته وأصيب بمرض جعله غير قادر على الحركة، واحتاج إلى عملية جراحية. ومع قلة الشغل، صرف كل مدخراته على العلاج، واضطر للاستدانة.

وأشار إلى أنه كان يشارك في مسرحيات بسيطة بأجر 400 جنيه في الليلة، ليتمكن من شراء الطعام فقط، وكان يدعو الله أن يرزقه ليستر أسرته.

موقف صعب مع ابنته

وتحدث عن موقف مؤلم حين جاء أهل خطيب ابنته للاتفاق على تجهيزات الزواج، بينما لم يكن يملك حتى ثمن العشاء. شعر وقتها بالحزن الشديد خوفًا على فرحة ابنته. وفي ليلة 25 رمضان، وبعد دعاء وبكاء، سمع آية «فإن مع العسر يسرا»، فشعر براحة وأمل كبير.

اتصال قلب الموازين

في الليلة نفسها، تلقى اتصالًا من منتج يعرض عليه عملًا في مسلسل خارج مصر بأجر كبير، وأرسل له عربونًا في اليوم التالي. تمكن بعدها من تجهيز ابنته وسداد التزاماته.

واختتم حديثه مؤكدًا أن الصبر والدعاء كانا السبب في تخطيه الأزمة، وأن الفرج يأتي دائمًا بعد الضيق، وقال: "اللي يرفع إيده للسماء عمره ما يتساب.. ربنا هو الحي القيوم، والفرج بييجي بعد العسر مهما طال».