الصين تدعو إلى تجنب التصعيد في مضيق هرمز

- متحدث الخارجية تجنب الإجابة عما إذا كانت الصين تلقت دعوة من ترامب للانضمام لتحالف لحماية المضيق

دعا متحدث وزارة الخارجية الصينية لين جيان، إلى وقف العمليات العسكرية وتجنب التصعيد في مضيق هرمز الذي تغلقه إيران ردا على العدوان الأمريكي الإسرائيلي عليها.

وخلال مؤتمر صحفي بالعاصمة بكين، الاثنين، تجنب جيان الرد على أسئلة مراسل الأناضول بشأن ما إذا كانت الصين تلقت دعوة للانضمام إلى تحالف لحماية أمن مضيق هرمز، وما إذا كانت سترسل سفنا في حال تلقيها مثل الدعوة.

وفي وقت سابق الاثنين، أفاد موقع "أكسيوس" الإخباري بأن الرئيس ​الأمريكي دونالد ​ترامب يعمل على تشكيل ​تحالف ​دولي لإعادة فتح ‌مضيق هرمز، لكن عددا من الدول أعلنت رفضها الانضمام.

وقال المتحدث الصيني، إن التوترات في مضيق هرمز والمياه المحيطة به تؤثر سلبا على طرق نقل السلع والطاقة الدولية، كما تضر بالسلام والاستقرار على المستويين الإقليمي والعالمي.

وأضاف: "تدعو الصين مرة أخرى جميع الأطراف إلى وقف العمليات العسكرية، وتجنب مزيد من التصعيد، ومنع الاضطرابات الإقليمية من توجيه ضربة أكبر للنمو الاقتصادي العالمي".

وعند سؤاله عما إذا كانت الولايات المتحدة طلبت من الصين الانضمام إلى مثل هذا التحالف، أجاب المتحدث أن بلاده على تواصل مع جميع الأطراف وتسعى إلى خفض التوتر.

من جهة أخرى، امتنع المتحدث الصيني عن التعليق على تصريحات ترامب التي أشار فيها إلى إمكانية تأجيل زيارته المرتقبة إلى الصين نهاية مارس الجاري إذا لم تقدم بكين المساعدة.

والأحد، قال ترامب في حديثه للصحفيين إن الولايات المتحدة تتفاوض مع 7 دول بشأن تأمين المضيق، دون ذكر أسماء تلك الدول.

وقال إن الصين "دُعيت للتعاون" في تأمين المضيق، وفق ما نشرته شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وأضاف: "إنهم (الصينيون) يحصلون على معظم نفطهم، حوالي 90 بالمئة، من المضيق. لذلك سألتهم: هل ترغبون في المشاركة؟ وسنرى. ربما يوافقون، وربما لا".

وفي 2 مارس أعلنت إيران إغلاق مضيق هرمز، وأنها ستهاجم السفن التي تحاول عبور الممر الاستراتيجي.

ويمر من المضيق نحو 20 مليون برميل نفط يوميا، وتسبب إغلاقه بزيادة تكاليف الشحن والتأمين وارتفاع أسعار النفط، وأثار مخاوف من تداعيات اقتصادية عالمية.

وجاء قرار إيران عقب بدء إسرائيل والولايات المتحدة شن هجمات عليها منذ 28 فبراير، ما أودى بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسئولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران بصواريخ ومسيرات ما تصفه بمصالح أمريكية في دول عربية، ما تسبب في سقوط قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.