اليابان: لا خطة لدينا لإرسال قوات إلى مضيق هرمز

قال وزير الدفاع الياباني شينجيرو كويزومي إن الحكومة لا تمتلك في الوقت الراهن أي خطة لإرسال قوات الدفاع اليابانية إلى مضيق هرمز.

يأتي ذلك وفقا لما نقلته وكالة "كيودو" اليابانية، الاثنين.

من جهتها، أوضحت رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايتشي، خلال جلسة برلمانية، أن الحكومة تدرس الخطوات اللازمة لضمان سلامة السفن المرتبطة باليابان في الشرق الأوسط.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت اليابان سترسل سفنا إلى المنطقة بناء على طلب أمريكي، أوضحت تاكايتشي أنه لم يصل أي طلب رسمي من الولايات المتحدة بهذا الخصوص.

وأضافت أنها لا تستطيع الإجابة عن "أسئلة افتراضية".

يأتي ذلك عقب تحذير ترامب، دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" وحلفاء الولايات المتحدة من مواجهة "مستقبل سيئ جدا" في حال عدم المساعدة في تأمين المضيق.

وفي 2 مارس الجاري، أعلنت إيران أن مضيق هرمز مغلق، وأنها ستهاجم أي سفن تحاول عبور هذا الممر الاستراتيجي.

ويمر من المضيق نحو 20 مليون برميل نفط يوميًا، وتسبب إعلان إيران إغلاقه في زيادة تكاليف الشحن والتأمين وارتفاع أسعار النفط، وأثار مخاوف من تداعيات اقتصادية عالمية.

وجاء إعلان إيران عقب بدء إسرائيل والولايات المتحدة شن هجمات عليها منذ 28 فبراير الماضي، ما أودى بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسئولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق رشقات صاروخية ومسيرات باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران بصواريخ ومسيرات ما تصفه بمصالح أمريكية في دول الخليج والأردن والعراق، ما تسبب في سقوط قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول العربية المستهدفة، مطالبة بوقف الهجمات.