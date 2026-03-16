جوارديولا يتخذ قرارًا مفاجئًا قبل مواجهة ريال مدريد

اتخذ الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، قرارًا مفاجئًا قبل مواجهة ريال مدريد في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

ووفقًا للصحفي فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات بقناة سكاي سبورتس، عبر حسابه الرسمي على موقع «إكس»: "قرر بيب جوارديولا منح لاعبي مانشستر سيتي يوم راحة تحضيرًا لمواجهة الإياب أمام ريال مدريد، وذلك لاستعادة الطاقة والجاهزية البدنية قبل اللقاء الحاسم".

ويأتي هذا القرار بعد أن حسم ريال مدريد مباراة الذهاب على ملعب سانتياجو برنابيو بثلاثية دون رد، ليضع الميرنجي قدمًا في الدور ربع النهائي من البطولة.

ومن المقرر أن يستضيف مانشستر سيتي ريال مدريد غدًا الثلاثاء على ملعب الاتحاد، في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، في مواجهة ينتظرها عشاق الكرة الأوروبية بحذر وترقب.