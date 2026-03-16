هشام حنفي: الأهلي سيفوز على الترجي… وبيزيرا أفضل من محترف الفريق التونسي

أبدى هشام حنفي، لاعب الأهلي السابق، ثقته في قدرة المارد الأحمر على العودة أمام الترجي الرياضي التونسي وتحقيق الفوز والتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، مشيرًا إلى أن لاعبي الفريق التونسي المحترفين ليسوا على نفس المستوى، مستدلاً بالبرازيلي خوان بيزيرا، لاعب الزمالك، الذي اعتبره أفضل بكثير من محترف الترجي البرازيلي.

وقال حنفي في تصريحات إذاعية: "الأهلي إن شاء الله هيكسب 3 أو 4، لأن الترجي فرقة عادية جدًا".

وأضاف: "تغييرات المدرب توضح أنه لا يجد حلولًا، حتى اللاعبين الأفارقة في الفريق ليسوا على مستوى جيد".

وتابع: "البرازيلي خرج… هل يوجد برازيلي أفضل؟ خوان بيزيرا أفضل منه 100 مرة".

يذكر أن الأهلي خسر أمام الترجي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بهدف دون رد من ركلة جزاء، مما يجعل مباراة الإياب في القاهرة فرصة حاسمة للفريق الأحمر للعودة في المسابقة.