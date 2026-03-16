قررت محكمة جنح الاقتصادية بالقاهرة، تأجيل محاكمة "أ. ف" طليق المطربة "ر. م" في اتهامه بتصوير علاقاتهما الزوجية ونشرها صور وفيديوهات لها، لجلسة 30 مارس الجاري، لحضور المتهم بشخصه.

وشهدت الجلسة الأولى حضور المحامي الموكل عن المتهم، إلا أن المحكمة أصدرت قراراها بالتأجيل لعدم وجود المتهم من محبسه.

واتهمت النيابة في القضية رقم 698 لسنة 2026 جنح شؤون اقتصادية، المتهم "أ. ف" بأنه اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها بأن التقط وسجل عن طريق الهاتف الخاص به صورًا ومقاطع فيديو للمجني عليها في مكان خاص دون رضائها، كما أذاع الصور والمقاطع المرئية المتحصل عليها بغير رضاء المجني عليها، وذلك بأن نشرها على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.

كما اتهمت النيابة طليق المطربة "ر. م" بأنه نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية ومواقع التواصل الاجتماعي صورًا ومقاطع مرئية تنتهك خصوصية المجني عليها دون رضائها، واعتدى على القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري.

وأضافت نيابة الشؤون الاقتصادية أن المتهم تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليها بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، وشرع في الحصول على مبالغ مالية من المجني عليها تحت التهديد، واستخدم حسابًا خاصًا على "فيسبوك" بهدف ارتكاب الجرائم محل الاتهامات.