زيلينسكي: مقتل شخص وإصابة 8 آخرين جراء هجمات روسية بطائرات مسيرة وصواريخ

أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة ثمانية آخرين، بينهم طفل، جراء هجمات روسية جديدة بطائرات مسيرة وصواريخ على أوكرانيا.

وقال زيلينسكي، عبر تطبيق تليجرام، "كان الهدف الرئيسي للهجوم هو إمدادات الطاقة، لكن تضررت أيضا مبان سكنية عادية، كما لحقت أضرار بالسكك الحديدية".

وأضاف زيلينسكي أن رجلا يبلغ من العمر 49 عاما لقي حتفه في منطقة كييف، حيث أطلقت روسيا نحو 300 طائرة مسيرة و50 صاروخا باليستيا وكروز على أوكرانيا.

وإلى جانب كييف، تأثرت أيضا مناطق دنيبروبيتروفسك، وكيروفوجراد، وميكولايف، وأوديسا، وبولتافا، وسومي.

وقال زيلينسكي، في إشارة إلى المفاوضات الجارية بين البلدين المتحاربين، "ما زالت موسكو تستثمر في الهجمات أكثر مما تستثمر في الدبلوماسية".

وأضاف زيلينسكي أن روسيا نشرت خلال هذا الأسبوع وحده أكثر من 1300 طائرة مسيرة، وأكثر من 1400 قنبلة انزلاقية، و96 صاروخا وصاروخ كروز.

وأكد زيلينسكي "لهذا السبب يجب علينا تعزيز دفاعاتنا الجوية"، مضيفا أن أوكرانيا بحاجة إلى أنظمة تستطيع التصدي للصواريخ الباليستية.

وقال زيلينسكي "كل منظومة من هذه الأنظمة تحمي البنية التحتية الحيوية وتحافظ على سير الحياة بشكل طبيعي".