ألقت السلطات الماليزية القبض على رجل، 65 عاما، في بلدة راوانج بولاية سيلانجور "على بعد نحو 25 كيلومترا شمال غرب العاصمة كوالالمبور"، أمس السبت، بتهمة ادعاء النبوة.

ونقلت صحيفة "ذا ستار" الماليزية اليوم الأحد، عن محمد شاهزيهان أحمد، مدير دائرة الشئون الدينية الإسلامية في سيلانجور، إنه قد تم احتجاز المشتبه به مع 3 آخرين (رجلين وامرأة) في نفس المنشأة.

وأفادت تقارير بأن الرجل أخبر أتباعه بأنه التقى بالنبي آدم "شخصيا" في النهار، وبالنبي محمد في صورة "نور" في الليل.

وأوضح مدير دائرة الشئون الدينية الإسلامية أن "أتباعه ادعوا أنه رسول من عند الله، كما اعتبروا تعاليمه أوامر إلهية، ومن بينها أنه أخبرهم بعدم ضرورة أداء الصلاة أو الصيام إذا كانوا يشعرون بتعب أو توعك".