ويتكوف: ترامب لديه فضول لماذا لا تستسلم إيران رغم الضغوط

المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط:

- لا أريد استخدام تعبير "الاستسلام"، لكن ترامب يتساءل لماذا لم تستسلم إيران حتى الآن

- ترامب أصدر بعض التعليمات بشأن إيران، وهناك خطوط حمراء ولن يكون هناك تخصيب لليورانيوم

قال المبعوث الرئاسي الأمريكي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف إن رئيس بلاده دونالد ترامب لديه فضول حول "عدم استسلام" إيران رغم كل الضغوط والحشد العسكري الذي تقوم به الولايات المتحدة.

جاء ذلك في مقابلة له، الأحد، مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية حول آخر التطورات المتعلقة بالتوتر القائم بين واشنطن وطهران والحرب الروسية الأوكرانية.

وردا على سؤال بشأن الجهود الأمريكية لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، قال ويتكوف إن ترامب أصدر لفريقه بعض التعليمات بهذا الخصوص، مردفا: "هناك خطوط حمراء، لن يكون هناك تخصيب (لليورانيوم)، ويجب أن نستعيد المستلزمات الخاصة بذلك".

وتتهم الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل إيران بالسعي إلى إنتاج أسلحة نووية، بينما تقول الأخيرة إن برنامجها مصمم لأغراض سلمية، بما فيها توليد الكهرباء.

ويتكوف أشار أيضا إلى أن إيران تقول إنها تقوم بتخصيب اليورانيوم للاستخدامات المدنية، لكنه اعتبر أن هذه الكمية تتجاوز ما هو مطلوب للأغراض المدنية.

ومضى قائلا: "من المحتمل أن يستغرق حصول إيران على مواد لصنع قنبلة بمستوى صناعي أسبوعا واحدا فقط، وهذا أمر خطير جدا، ولا يمكننا السماح بذلك".

وأوضح أن ترامب لديه فضول حول سبب عدم تصريح طهران لواشنطن "نحن لا نريد سلاحا نوويا"، رغم كل هذا الضغط والقوة البحرية الأمريكية في المنطقة.

وأردف: "لا أريد استخدام تعبير ’الاستسلام’، لكن ترامب يتساءل لماذا لم تستسلم إيران حتى الآن".

وفي السياق، لفت ويتكوف إلى أنه وبتوجيه من الرئيس ترامب، التقى مؤخرا نجل الشاه المخلوع رضا بهلوي.

وأعرب عن اعتقاده بأن رضا بهلوي "شخصية قوية" من أجل إيران، مضيفا: "إنه يهتم ببلده، لكن المسألة هنا تتعلق بسياسات الرئيس ترامب، وليس بسياسات بهلوي".

ومنذ أسابيع، تقوم الولايات المتحدة، بتحريض من إسرائيل، بتعزيز قواتها العسكرية في الشرق الأوسط، وتلوّح بتنفيذ عمل عسكري ضد إيران لإجبارها على التخلي عن برنامجيها النووي والصاروخي وعن "وكلائها بالمنطقة".

وترى طهران أن واشنطن وتل أبيب تختلقان ذرائع للتدخل وتغيير النظام فيها، وتتوعد بالرد على أي هجوم عسكري حتى لو كان محدودا، مع تمسكها برفع العقوبات الاقتصادية الغربية مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.

- الحرب في أوكرانيا

وعلى صعيد الحرب الروسية الأوكرانية، وصفها ويتكوف بأنها "حرب عبثية"، مبينا أن الخلاف بين الطرفين يتمحور أساسا حول مسألة الأراضي.

وأضاف أن الطرفين في الواقع لا يرغبان في القتال، مبينا أن السبب الرئيسي الذي يعيق المسار الدبلوماسي يعود إلى صعوبات على مستوى القيادات.

ورجح المبعوث الأمريكي بأن تنتهي الحرب القائمة بعقد قمة بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وأشار إلى أنه مع تقدم المراحل قد يطرح عقد لقاء ثلاثي يشارك فيه أيضا الرئيس ترامب.

والثلاثاء، عقدت في جنيف الجولة الثالثة من المحادثات الرامية لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا واستمرت أكثر من 4 ساعات، وترأس الوفد الروسي فلاديمير ميدينسكي، مستشار الرئيس، فيما مثل أوكرانيا وزير الدفاع رستم عمروف، وشارك عن الجانب الأمريكي ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، مبعوثا الرئيس دونالد ترامب.

وعقدت الجولتان الأولى والثانية بوساطة أمريكية في أبوظبي في 23 و24 يناير الماضي، و4 و5 فبراير الجاري، بهدف بحث التوصل لاتفاق سلام ينهي الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

ومنذ 24 فبراير 2022 تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا تشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شؤونها.