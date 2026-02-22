ماكرون يطلب من ترامب رفع العقوبات عن مسئولين أوروبيين

وجّه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، رسالة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يطلب منه فيها رفع العقوبات المفروضة على مسئولين، من بينهم المفوض السابق في الاتحاد الأوروبي تيري بريتون، بحسب ما أوردته وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الأحد.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت حظرا على تأشيرات دخول بريتون وعدد من النشطاء في ديسمبر الماضي، لمحاولتهم فرض رقابة على خطاب الكراهية على الإنترنت، من خلال ما وصفه بـ"الرقابة خارج الحدود الإقليمية".

وفي ذلك الوقت، أدان ماكرون الإجراء ووصفه بأنه من أعمال الترهيب التي تقوّض سيادة أوروبا.

وبحسب مقتطفات من الرسالة التي نشرتها صحيفة "لا تريبيون ديمانش"، اليوم الأحد، قال ماكرون "إن العقوبات المفروضة على تيري بريتون تقوّض الاستقلالية التنظيمية الأوروبية، وهي – بالإضافة إلى ذلك - مبنية على تحليل خاطئ: فالتنظيم الرقمي الأوروبي لا يمتد خارج الحدود الإقليمية، ويتم تطبيقه بدون تمييز داخل الأراضي الأوروبية، على جميع الشركات المعنية".