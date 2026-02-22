بيان رسمي من الاتحاد التونسي لدعم حنبعل المجبري ضد العنصرية

أصدر الاتحاد التونسي لكرة القدم بيانًا رسميًا للتضامن مع حنبعل المجبري، لاعب بيرنلي الإنجليزي، بعد الإساءة العنصرية التي تعرض لها بعد مباراة فريقه أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتعادل بيرنلي أمس، السبت، مع تشيلسي بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

كتب الاتحاد التونسي في بيانه الرسمي: «تعبّر الجامعة التونسية لكرة القدم عن دعمها الكامل للاعب المنتخب الوطني حنبعل المجبري، إثر تعرّضه لإساءة عنصرية عبر منصات التواصل الاجتماعي، عقب مباراة فريقه بيرنلي أمام نادي تشيلسي ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز».

وأضاف البيان: «وتثمّن الجامعة روح المسؤولية التي تحلّى بها اللاعب في تعامله مع هذه التجاوزات، مؤكدةً أنها تواصلت معه لرفع معنوياته ومساندته في هذه المرحلة».

واختتم: «كما تُشيد بالموقف المسؤول الذي اتخذه نادي بيرنلي في دعمه للمجبري، داعيةً في الوقت ذاته جميع الأطراف المعنية إلى تكثيف الجهود للتصدي لمثل هذه السلوكيات المرفوضة، والعمل على الحدّ منها ومنع تكرارها مستقبلًا، حفاظًا على القيم النبيلة التي تقوم عليها الرياضة».

ماذا حدث مع حنبعل المجبري؟

ونشر التونسي حنبعل المجبري عبر حسابه الشخصي على «انستجرام»، رسالة عنصرية وصلت له مكتوب فيها: «قرد إرهابي».، ليعلق عليها: « ليرد حنبعل المجبري على الرسالة العنصرية: «في عام 2026 ولا يزال هناك من يقوم بذلك، علموا أنفسكم وأولادكم».

من جانبه أصدر نادي بيرنلي بيانًا كتب فيه: «يشعر الجميع في نادي بيرنلي بالاشمئزاز من الإساءات العنصرية التي وُجِّهت عبر الإنترنت إلى حنبعل بعد مباراة اليوم في الدوري الإنجليزي، لا مكان لمثل هذا السلوك في مجتمعنا، وندينه بشدة».

وتابع البيان: «يستمر النادي في موقفه الواضح فنحن نتّبع سياسة عدم التسامح مطلقًا مع أي شكل من أشكال التمييز».

واختتم: «وقد قام النادي بالإبلاغ عن المنشور إلى شركة Meta المالكة لتطبيق إنستجرام، ويتوقع دعمًا قويًا منهم، إلى جانب رابطة الدوري الإنجليزي والشرطة، وسيعمل لضمان تحديد هوية الشخص المسؤول والتحقيق معه، سيتلقى حنبعل كامل الدعم من النادي ومن جماهير بيرنلي الذين رأينا بالفعل إدانتهم لهذه الإساءات، لا مكان للعنصرية».