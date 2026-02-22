أكسيوس: واشنطن مستعدة لجولة محادثات جديدة مع إيران الجمعة في جنيف

قال مسئول أمريكي لموقع "أكسيوس" الإخباري، الأحد، إن واشنطن مستعدة لعقد جولة جديدة من المحادثات مع إيران، الجمعة المقبلة، في مدينة جنيف السويسرية إذا تلقت خلال الـ48 ساعة المقبلة مقترحا إيرانيا مفصلا بشأن اتفاق نووي.

ونقل الموقع عن مسئول أمريكي رفيع (لم يسمه) إن إدارة الرئيس دونالد ترامب "تنتظر مقترحا إيرانيا مفصلا" بشأن اتفاق نووي بين البلدين.

وفي 17 فبراير الجاري، استضافت جنيف الجولة الثانية من المفاوضات بين طهران وواشنطن بشأن البرنامج النووي الإيراني، بعد جولة سابقة بالعاصمة العمانية مسقط في 6 من الشهر ذاته.

المسئول الأمريكي أوضح أن مبعوثي ترامب، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، اللذين نصحا ترامب بمنح الدبلوماسية فرصة قبل إصدار أمر بضربة عسكرية، يخططان للحضور إلى جنيف في 27 فبراير الجاري، وذلك في حال أرسل الإيرانيون المقترح في وقت مبكر من هذا الأسبوع.

وقال المسئول: "إذا قدمت إيران مسودة مقترح، فإن الولايات المتحدة مستعدة للاجتماع في جنيف، الجمعة، من أجل بدء مفاوضات مفصلة لمعرفة ما إذا كان بإمكاننا التوصل إلى اتفاق نووي".

وأشار إلى احتمالية أن تناقش إدارة ترامب وإيران إمكانية التوصل إلى "اتفاق مؤقت قبل إبرام اتفاق نووي كامل".

ووفق الموقع الأمريكي، نقلا عن مسئولين أمريكيين آخرين (لم يسمهم) فإن "المسعى الدبلوماسي الحالي يُرجّح أن يكون الفرصة الأخيرة التي سيمنحها الرئيس ترامب لإيران قبل إطلاق عملية عسكرية أمريكية-إسرائيلية واسعة، قد تستهدف بشكل مباشر المرشد الأعلى علي خامنئي".