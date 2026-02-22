أعلن أحمد كانتاري، المدير الفني لنادي نانت، التشكيل الرسمي للفريق في مواجهة ضيفه لوهافر، في المباراة التي تجمع الفريقين في السادسة والربع من مساء اليوم، الأحد، على ملعب لا بوجوار، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الفرنسي الممتاز.

ويحتل نانت، قبل مباراة اليوم، المركز السابع عشر وقبل الأخير في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 14 نقطة، فيما يحتل لوهافر المركز الثالث عشر برصيد 26 نقطة.

وتواجد مصطفى محمد، نجم المنتخب الوطني ومهاجم فريق نانت، على مقاعد بدلاء فريقه في مباراة اليوم.

ويدخل نانت مباراة اليوم بتشكيل يضم كلًا من:

حراسة المرمى: أنثوني لوبيس.

خط الدفاع: نيكولاس كوزا، علي يوسف، شيدوزي أوازيم و فابيان كونتونز.

خط الوسط: ديفير ماتشادو، ليروكس لويس، جوهان ليبينانت ومحمد كابا

الهجوم: إجناتيوس جانجو ويوسف العربي.