تلعب عاليا (نور إيهاب) في حكاية مسلسل "اتنين غيرنا" دورا في دعم نور (دينا الشربيني) في تخطي ألمها بعد فقدان والدها.

عاليا تشجّع نور على الخروج من دائرة الحزن والانطواء، وتدفعها لتفتح قلبها للحياة وتستمتع بها من جديد، بعيدًا عن الانطواء والأسى.

وجود عاليا لا يقتصر على التدخل المباشر أو الفج في حياة نور، بل على تهيئة لحظات صغيرة لجعل الأخيرة تضحك، تنسى همومها، وتمنح نفسها مساحة لتعيش وتجرّب حياة أبسط وأكثر انفتاحًا، في مشاهد جمعت بينهما برفقة والدة عاليا ومُساعدة نور، لتكن تلك الجلسات خطوة مهمة في العلاج النفسي لنور.

كما تشغل عاليا مساحة الصديقة لنور، حيث تدفعها للاحتفال بليلة رأس السنة مع حسن بدلًا من قضائه في حزن وعزلة، وهو الأمر الذي يُحسّن من مزاجها ويُشعرها بالحياة مرة أخرى. هكذا، يصبح حضور عاليا قوى ناعمة للتغيير، تجعل بطلة القصة تخرج من حالة الجمود وتستعيد جزءًا من حيويتها وقوتها.

"اتنين غيرنا" مسلسل يدور في إطار درامي، من بطولة دينا الشربيني، وآسر ياسين، وناردين فرج، وفدوى عابد، من تأليف رنا أبو الريش وإخراج خالد الحلفاوي.