عرض رفات القديس فرنسيس الأسيزي للجمهور لأول مرة منذ نحو 8 قرون

جرى اليوم الأحد، عرض رفات القديس فرنسيس الأسيزي، وهو أحد أشهر القديسين في الكنيسة الكاثوليكية، للجمهور، للمرة الأولى منذ ما يقرب من ثمانية قرون، في حدث من المتوقع أن يجذب مئات الآلاف من الزوار.

ومن المقرر أن يستمر العرض في "كنيسة القديس فرنسيس الأسيزي" بمدينة أسيزي في وسط إيطاليا لمدة شهر حتى 22 من مارس المقبل.

وبحسب البيانات الصادرة عن الرهبنة الفرنسيسكانية، فقد قام ما يقرب من 400 ألف شخص من أنحاء العالم، بالتسجيل من أجل حضور هذا الحدث.

ويمكن في الوقت الحالي مشاهدة هيكل القديس في الكنيسة السفلية داخل صندوق عرض مصنوع من زجاج سميك مضاد للرصاص.