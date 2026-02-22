بودابست تهدد بعرقلة حزمة جديدة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا

هددت بودابست بعرقلة حزمة جديدة من عقوبات الاتحاد الاوروبي ضد روسيا وتعطيل الجهود المبذولة لمساعدة أوكرانيا لحين استئناف شحنات النفط الروسي إلى المجر.

ومن المقرر أن يلتقي وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل غدا الاثنين لبحث الجولة الـ20 من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد موسكو وهو إجراء يأملون في أن يتم الموافقة عليه في الوقت المناسب بالتزامن مع الذكرى الرابعة للغزو الروسي لأوكرانيا بعد غد الثلاثاء.

وفي مقطع فيديو، تم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي اليوم الأحد، قال وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو إنه سيعرقل حزمة العقوبات، متهما أوكرانيا بتعمد تأخير شحنات النفط الروسي من خلال خط أنابيب دروجبا.

وقال سيارتو "لن نوافق على اعتماد الحزمة العشرين من العقوبات، لأننا أوضحنا سابقا أنه إلى أن يستأنف الأوكرانيون شحنات النفط إلى المجر، لن نسمح بالموافقة على القرارات المهمة بالنسبة لهم".

وتوقفت شحنات النفط الروسي إلى المجر وسلوفاكيا منذ 27 يناير، بعد ما وصفه مسؤولون أوكرانيون بهجمات طائرات مسيرة روسية ألحقت أضرارا بخط أنابيب دروجبا، الذي ينقل النفط الخام الروسي عبر الأراضي الأوكرانية إلى وسط أوروبا ، مما أدى إلى تصاعد التوترات بين بودابست وكييف.

ولكي يتم إقرار العقوبات، يحتاج التكتل المكون من 27 دولة إلى التوصل إلى قرار بالإجماع.

وخفضت جميع دول أوروبا تقريبا واردات الطاقة الروسية بشكل كبير أو أوقفتها تماما منذ أن شنت موسكو حربها في أوكرانيا في 24 فبراير. ومع ذلك حافظت المجر وسلوفاكيا، وهما عضوان في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي(ناتو)، على إمدادات النفط والغاز الروسي، بل وزادتها، وحصلتا على استثناء مؤقت من سياسة الاتحاد الأوروبي التي تحظر استيراد النفط الروسي.