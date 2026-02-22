شوبير يقترب من حسم الحارس الأساسي بعد تفوقه على الشناوي

استقر ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي على إعادة مصطفى شوبير، لحراسة مرمى الأحمر، في مباراة سموحة المقبلة.

ويواجه النادي الأهلي فريق سموحة في التاسعة والنصف مساء بعد غدٍ، الإثنين، على ملعب الجيش ببرج العرب، في الإسكندرية، لحساب منافسات الجولة الـ 19 من الدوري الممتاز.

ويدرس ييس توروب استمرار مصطفى شوبير في التشكيل الأساسي للأهلي خلال الفترة المقبلة، بعدما أثبت جدارته وتفوقه خلال الفترة الماضية على محمد الشناوي، قائد الفريق، والذي شارك في مباراة الجونة الماضية.

وكان ييس توروب قد اعتمد في الفترة الماضية، على سياسة التدوير بين مصطفى شوبير، ومحمد الشناوي، إذ خاض كل حارس نصف عدد مباريات الفريق، منذ العودة من بطولة كأس أفريقيا 2025، في المغرب، وذلك لتحديد الأنسب بينهما لاستكمال الموسم الجاري.

وأكد ييس توروب لثنائي حراسة مرمى فريق الأهلي على ثقته الكبيرة فيهما، إلا أنه سيختار أحدهما للتواجد بشكل أساسي في مباريات الأحمر المقبلة، على أن يشارك الثاني في مباراة بين حين وآخر.