محافظ عدن يعلن تمسكه بإخراج القوات العسكرية من المدينة

• أكد أن إخراجها "سيسهم في تثبيت الاستقرار وطمأنة المواطنين وتهيئة البيئة المناسبة لتحسين الخدمات"..

أعلن وزير الدولة، محافظ العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، عبد الرحمن شيخ، السبت، تمسكه بقرار إخراج القوات العسكرية من المدينة، مؤكدًا أن بقاء التشكيلات العسكرية خارج النطاق الحضري يمثل "خيارًا استراتيجيًا".

جاء ذلك خلال لقاء جمعه بعدد من الإعلاميين والناشطين، وفق منشور السلطة المحلية بمحافظة عدن (جنوب) على صفحتها في منصة "فيسبوك" الأمريكية.

وأضاف شيخ، أن السلطة المحلية ماضية في استكمال تنفيذ الإجراءات الخاصة بإعادة تموضع الوحدات العسكرية، وحصر مهام حفظ الأمن داخل المدينة بالقوات الأمنية المختصة.

وتابع: "سيسهم ذلك في تثبيت الاستقرار وطمأنة المواطنين وتهيئة البيئة المناسبة لتحسين الخدمات واستعادة النشاط الاقتصادي".

وكان شيخ أعلن في يناير الماضي عن خطة لإعادة تموضع المعسكرات والقوات العسكرية خارج عدن وإنهاء المظاهر العسكرية داخل المدينة.

وبدأت الخطة بإخلاء معسكر "جبل حديد" من قوات الجيش والأسلحة والذخائر.

ويُعد "جبل حديد" أحد أبرز المواقع العسكرية في عدن، نظرًا لموقعه الجغرافي الإستراتيجي المطل على عدد من المديريات الحيوية، وقربه من مرافق سيادية وخدمية مهمة، كالقصر الرئاسي ومطار المدينة الدولي.

وبشأن الاحتجاجات التي شهدتها عدن مساء الخميس، شدد شيخ على أن حرية التعبير السلمي "مكفولة".

وشدّد على أن السلطة المحلية لن تسمح بأي أعمال تمس السكينة العامة أو تتسبب في اقتحام مؤسسات الدولة.

وأشار إلى أن عدن عانت طويلًا من تداعيات الصراعات، ما يستدعي تحييدها عن التجاذبات السياسية والعمل على جعلها بيئة مستقرة جاذبة للنشاط الاقتصادي والإنساني.

وأمس الجمعة، أعلن مجلس القيادة الرئاسي اليمني، سقوط ضحايا إثر محاولات متكررة للاعتداء على مؤسسات الدولة في العاصمة المؤقتة عدن، غداة انعقاد أول اجتماع للحكومة الجديدة.

جاء ذلك في تصريح لمصدر مسؤول في رئاسة مجلس القيادة الرئاسي، نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) دون تسميته، عقب إعلان اللجنة الأمنية في عدن، احتشاد مجموعات مسلحة أمام قصر "معاشيق" الرئاسي حيث حاولت اقتحامه، كما اعتدت على رجال الأمن.

وقال المصدر إن "قيادة الدولة تابعت بأسف بالغ ما أقدمت عليه عناصر خارجة عن النظام والقانون من أعمال تحريض وحشد مسلح ومحاولات متكررة للاعتداء على مؤسسات الدولة في العاصمة المؤقتة عدن، وما نجم عنها من سقوط ضحايا (لم يحدد عددهم)، غداة انعقاد أول اجتماع للحكومة الجديدة".

وفي 6 فبراير الجاري، أعلن مجلس القيادة الرئاسي تشكيل حكومة جديدة يترأسها شائع الزنداني، الذي يتولى أيضا حقيبة الخارجية.

وجاء تشكيل الحكومة بعد أسابيع من مشاورات أجريت في الرياض، بهدف إنهاء التوتر بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي (الذي أعلن حل نفسه في 9 يناير الماضي) والتوصل إلى صيغة توافقية لإدارة المرحلة المقبلة.

وعلى الرغم من حل المجلس نفسه، إلا أن عناصر موالية لرئيس المجلس سابقا عيدروس الزبيدي تتظاهر بين فترة وأخرى وتطالب بانفصال جنوب اليمن عن شماله.