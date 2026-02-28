ريمونتادا النصر تعيده لصدارة الدوري السعودي أمام الفيحاء

عاد النصر إلى قمة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، بعدما قلب تأخره إلى انتصار بنتيجة 3-1 أمام مضيفه الفيحاء، في المواجهة التي جمعتهما مساء السبت ضمن الجولة الرابعة والعشرين.

وانتهى الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدف عكسي سجله مدافع النصر عبدالإله العمري بالخطأ في مرمى فريقه خلال الوقت المحتسب بدل الضائع. ورغم إهدار القائد البرتغالي كريستيانو رونالدو ركلة جزاء في الدقيقة 11، تمكن النصر من العودة في الشوط الثاني.

وأدرك السنغالي ساديو ماني التعادل في الدقيقة 72، قبل أن يمنح الحظ الضيوف هدف التقدم بعد كرة عكسية من حارس الفيحاء البنمي أورلاندو موسكيرا بالخطأ في مرماه عند الدقيقة 80. وقبل النهاية بخمس دقائق، عزز البديل عبدالله الحمدان النتيجة بهدف ثالث حسم به اللقاء.

بهذا الفوز، رفع النصر رصيده إلى 61 نقطة ليستعيد الصدارة بفارق نقطتين عن الأهلي صاحب المركز الثاني، وثلاث نقاط عن الهلال الثالث، فيما تجمد رصيد الفيحاء عند 27 نقطة في المركز الثاني عشر.