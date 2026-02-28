 ريمونتادا النصر تعيده لصدارة الدوري السعودي أمام الفيحاء - بوابة الشروق
السبت 28 فبراير 2026 11:04 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل توافق على التبرع بأعضائك بعد الوفاة؟
النتـائـج تصويت

ريمونتادا النصر تعيده لصدارة الدوري السعودي أمام الفيحاء

أمير نبيل
نشر في: السبت 28 فبراير 2026 - 10:59 م | آخر تحديث: السبت 28 فبراير 2026 - 10:59 م

عاد النصر إلى قمة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، بعدما قلب تأخره إلى انتصار بنتيجة 3-1 أمام مضيفه الفيحاء، في المواجهة التي جمعتهما مساء السبت ضمن الجولة الرابعة والعشرين.

وانتهى الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدف عكسي سجله مدافع النصر عبدالإله العمري بالخطأ في مرمى فريقه خلال الوقت المحتسب بدل الضائع. ورغم إهدار القائد البرتغالي كريستيانو رونالدو ركلة جزاء في الدقيقة 11، تمكن النصر من العودة في الشوط الثاني.

وأدرك السنغالي ساديو ماني التعادل في الدقيقة 72، قبل أن يمنح الحظ الضيوف هدف التقدم بعد كرة عكسية من حارس الفيحاء البنمي أورلاندو موسكيرا بالخطأ في مرماه عند الدقيقة 80. وقبل النهاية بخمس دقائق، عزز البديل عبدالله الحمدان النتيجة بهدف ثالث حسم به اللقاء.

بهذا الفوز، رفع النصر رصيده إلى 61 نقطة ليستعيد الصدارة بفارق نقطتين عن الأهلي صاحب المركز الثاني، وثلاث نقاط عن الهلال الثالث، فيما تجمد رصيد الفيحاء عند 27 نقطة في المركز الثاني عشر.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك