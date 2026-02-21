يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا السبت، نهارا طقس دافيء إلى مائل للحرارة على أغلب الأنحاء، فيما يسود ليلا طقس بارد إلى شديد البرودة على أغلب الأنحاء .

وبالنسبة للظواهر الجوية، فمن المتوقع أن تكون هناك فرص لأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة، مع نشاط للرياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية ووسط وجنوب الصعيد ومحافظة البحر الأحمر .

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين، واتجاه الرياح شمالية غربية ..

أما بالنسبة لحالة البحرالأحمرفتكون معتدلة إلى مضطربة، ارتفاع الموج من مترين إلى 3 أمتار، واتجاه الرياح شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:-

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 22 11

العاصمة الجديدة 21 10

6 اكتوبر 21 10

بنهــــا 22 11

دمنهور 21 10

وادى النطرون 21 11

كفر الشيخ 20 10

بلطيم 20

المنصورة 21 10

الزقازيق 22 10

شبين الكوم 21 10

طنطا 21 11

دمياط 21 10

بورسعيد 21 13

الإسماعيلية 23 14

السويس 23 12

العريش 21 12

رفح 20 10

رأس سدر 22 09

نخل 21 13

كاترين 18 09

الطور 24 04

طابا 21 12

شرم الشيخ 26 10

الغردقة 25 17

الاسكندرية 20 11

العلمين الجديدة 19 10

مطروح 19 09

السلوم 18 09

سيوة 20 07

رأس غارب 25 14

سفاجا 27 15

مرسى علم 27 16

شلاتين 29 18

حلايب 27 20

أبو رماد 29 19

مرسى حميرة 28 18

أبرق 29 17

جبل علبة 30 17

رأس حدربة 27 19

الفيوم 22 10

بني سويف 23 08

المنيا 23 09

أسيوط 23 09

سوهاج 24 10

قنا 28 11

الأقصر 28 11

أسوان 29 12

الوادى الجديد 26 09

أبوسمبل 28 12