علي جمعة: العبادة تقوم على الطاعة والشفقة على الخلق

قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية الأسبق، إن العبادة تقوم على أمرين أساسيين، الطاعة والشفقة على الخلق، مشيرًا إلى أن هذا التعريف ورد نصًا عند الإمام الرازي في تفسيره لمعنى العبادة.

وأضاف خلال تقديم برنامجه" اعرف دينك" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الدين اهتم بأفعال محددة في الوضوء مثل غسل الوجه واليدين ومسح بعض الرأس وغسل القدمين، مبينًا أن الأمر في جوهره يتعلق بالعلاقة بين العبد وربه، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بذلك، وهذه هي الجهة الأولى من الفهم.

وأوضح أن هناك جهة ثانية تتعلق بالحكمة من هذه الأوامر، متسائلًا: "هل توصلنا إلى معرفة الحكمة؟".

وأشار إلى أن بعض الباحثين تناولوا هذا الجانب، ومنهم الدكتور محمد الدقر في كتابه «الوضوء بين العلم والإيمان»، حيث حاول الربط بين الامتثال الإيماني القائم على «سمعنا وأطعنا» وبين التفسير العلمي.