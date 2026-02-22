قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه النصر لاكتساح نظيره الحزم برباعية نظيفة، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء السبت ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين لموسم 2025-2026.

واحتضن ملعب «الأول بارك» المواجهة التي أقيمت لحساب الجولة الـ22، وسط حضور جماهيري كبير، ليواصل “العالمي” عروضه القوية في سباق المنافسة على اللقب.

وافتتح رونالدو التسجيل مبكرًا في الدقيقة 13، مانحًا فريقه أفضلية معنوية مبكرة، قبل أن يعزز الفرنسي كينجسلي كومان التقدم بهدف ثانٍ في الدقيقة 30، لينتهي الشوط الأول بتفوق نصراوي مستحق.

وفي الشوط الثاني، واصل أصحاب الأرض السيطرة، حيث أضاف البرازيلي أنجيلو جابرييل الهدف الثالث في الدقيقة 77، قبل أن يعود رونالدو ليختتم الرباعية بهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 79، مؤكدًا تألقه ودوره الحاسم في المباراة.

وبهذه النتيجة، قفز النصر إلى صدارة جدول الترتيب برصيد 55 نقطة، مستفيدًا من تعثر منافسيه، بينما تجمد رصيد الحزم عند 24 نقطة في المركز الثاني عشر.

الفوز أعاد الثقة بقوة إلى صفوف النصر، وأكد أن الفريق يسير بخطى ثابتة نحو استعادة لقب الدوري، في ظل قيادة رونالدو وتألق العناصر الهجومية خلال المرحلة الحاسمة من الموسم.