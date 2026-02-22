الحلقة الرابعة من «صحاب الأرض» تجسد مأساة الجوع داخل مستشفيات غزة

رصدت الحلقة الرابعة من مسلسل «صحاب الأرض» معاناة أطفال ونساء غزة جرّاء الجوع ونقص الغذاء، لا سيما داخل المستشفيات، ما أدى إلى تدهور الحالة الصحية لعدد من المرضى.

وتدور الأحداث حول «يونس»، نجل شقيق «ناصر» الذي يجسد دوره إياد نصار، إذ يمكث في المستشفى لتلقي العلاج، ويُخبر عمه بشعوره الشديد بالجوع وأنه لم يتناول الطعام منذ اليوم السابق، ما يدفع «ناصر» وشقيقه «مجد» للخروج بحثًا عن أي طعام يسد رمق الطفل.

وخلال رحلتهما، يتحدث «ناصر» عن مكان كان يحصل منه سابقًا على مؤن لمطعمه، فيتوجهان إليه ويبدآن البحث بين الركام والأنقاض، إلى أن يعثرا على شوال من الدقيق. وأثناء محاولتهما المغادرة، يعترضهما عدد من الجيران الذين يبحثون بدورهم عن الطعام، فينشب خلاف بينهم ينتهي بإطلاق نار من قنّاص كاد أن يصيب أحدهم. وبعد انصراف القنّاص وهدوء الأوضاع، يتفق الجميع على تقاسم شوال الدقيق بالتساوي.

في سياق متصل، تحاول «سلمى»، التي تجسد شخصيتها منة شلبي، مساعدة المرضى داخل المستشفى، حيث تمنح هاتفها لإحدى السيدات الحوامل لتمكينها من التواصل مع زوجها. غير أن صورة المريضة تصل إلى أحد المتعاونين مع جيش الاحتلال داخل المستشفى، ليطلب تصفيتها.

مسلسل «صحاب الأرض» من تأليف عمار صبري، وإخراج بيتر ميمي، وبطولة منة شلبي، وإياد نصار، وعصام السقا.





