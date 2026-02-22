رونالدو بعد تصدر النصر للدوري السعودي: قدمنا كل ما لدينا

علق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر، على الفوز الكبير الذي حققه فريقه أمام الحزم برباعية دون رد، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2025-2026.

قاد رونالدو فريقه لتحقيق هذا الفوز الساحق، فيما تعثر الهلال بتعادله مع اتحاد جدة 1-1، ليمنح النصر فرصة اعتلاء صدارة جدول الترتيب.

وقال كريستيانو رونالدو في تصريحات عقب المباراة: «قدم الفريق كل ما لديه، وكان يجب أن نفوز بنتيجة أكبر».

وبهذا الانتصار، ارتفع رصيد النصر إلى 55 نقطة في صدارة دوري روشن، بفارق نقطة واحدة عن الهلال صاحب المركز الثاني، بينما تجمد رصيد الحزم عند 24 نقطة في المركز الثاني عشر.