 العراق يدين تصريحات سفير أمريكا في إسرائيل بشأن سيطرة الاحتلال على الشرق الأوسط
الأحد 22 فبراير 2026 1:44 ص
العراق يدين تصريحات سفير أمريكا في إسرائيل بشأن سيطرة الاحتلال على الشرق الأوسط

بغداد - (د ب أ)
نشر في: السبت 21 فبراير 2026 - 11:38 م | آخر تحديث: السبت 21 فبراير 2026 - 11:38 م

 

أدان العراق، مساء اليوم السبت، بشدة تصريحات السفير الأمريكي لدى إسرائيل التي تضمنت "أن سيطرة إسرائيل على منطقة الشرق الأوسط بأكملها يمكن أن يكون أمراً مقبولاً".

واعتبرت وزارة الخارجية العراقية، هذه التصريحات بأنها "تمثل تجاوزا خطيرا وتتعارض مع مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتشكل مساساً بسيادة الدول واستقلالها ووحدة أراضيها فضلاً عما تحمله من تداعيات سلبية على أمن واستقرار المنطقة".

وشددت وزارة الخارجية، على "موقف العراق الثابت والداعم لسيادة الدول ورفض أي سياسات أو ممارسات تقوم على الهيمنة أو فرض الأمر الواقع".

