أسرة مسلسل فخر الدلتا تحذف اسم أحد مؤلفيه مؤقتًا بعد اتهامات بالتحرش

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي شهادات لفتيات اتهمن أحد أعضاء فريق كتابة مسلسل “فخر الدلتا” – يُشار إليه بالأحرف الأولى من اسمه “ح.ع” – بالتحرش بهن والاعتداء عليهن، وفق ما ورد في المنشورات المتداولة.

وفي أول رد فعل رسمي، أصدرت أسرة المسلسل بيانًا أكدت خلاله اطلاعها على ما تم تداوله عبر منصات التواصل بشأن أحد أعضاء فريق الكتابة، مشددة على أنها تتعامل بجدية مع مثل هذه الاتهامات.

وجاء في البيان: "تود أسرة المسلسل أن توضح أنها اطلعت على المنشورات المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي بخصوص عضو فريق الكتابة".

وأضاف: "وإذ نؤكد أننا نأخذ مثل هذه الاتهامات على محمل الجد، فقد تقرر إزالة اسم المذكور من تتر العمل مؤقتًا، وذلك إلى حين التحقق من صحة ما يتداول واتخاذ الإجراءات المناسبة بناءً على ما تسفر عنه نتائج التحقيق".

واختتم البيان بالتأكيد على احترام أسرة العمل الكامل، وحرصها على أن ينال كل ذي حق حقه، في إطار من العدالة والشفافية.