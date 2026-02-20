اعترف المخرج بيتر ميمي، بوجود خطأ في تتر مسلسل "صحاب الأرض" بنسب الكلمات للشاعر أحمد فؤاد نجم، بدلا من الشاعر أحمد دحبور، متعهدا بتصحيحه.

وكتب ميمي، عبر حسابه بموقع فيسبوك تحت عنوان" خطأ غير مقصود وجب الإعتذار عنه وتعديله"، قائلا: "بعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل أصحاب الأرض، الذي يتناول الحرب على غزة، وفي تتر المسلسل الذي ترافقه أغنية "يمة مويل الهوا" بصوت أمير عيد وناي برغوثي، بكلماتها الأصلية ومطلع الأغنية تراثي فلسطيني، وقد كتب مقاطعه الثلاثة الشاعر أحمد دحبور ضمن مسلسل "بأم عيني" الذي أنتج بناء على كتاب المحامية فلتسيا لانغر، الذي يحمل نفس العنوان، وتقول الأغنية [وهي التي تغنيها ناي في التتر] وهي في الأصل لفرقة العاشقين الفلسطينية: يمة مويل الهوا يمة مويلية.. ضرب الخناجر ولا حكم النذل فيا.. يا ليل طاح الندى يشهد على جراحي".

وتابع: "أما أحمد فؤاد نجم فقد كتب أغنية لمسرحية "الملك هو الملك"، لسعد الله ونوس، حين تم عرض النسخة المصرية منها، وغناها محمد منير، وتقول أغنية نجم: يمة مويل الهوا يمة مويلية.. طعن الخناجر ولا حكم الخسيس فيا.. سألت شيخ الطريقة مرضيش يجاوب سؤالي".

وأكد أن "ما حدث هو خطأ وجب التنويه عنه، والاعتذار عنه و سيتم تعديله في جميع الحلقات، أعان الله اهلنا في فلسطين".

من جانبها ناشدت الكاتبة نوارة نجم ابنة الراحل أحمد فؤاد نجم بعدم اختلاق أزمات، وقالت إن الشركة المتحدة وهي الجهة المنتجة للمسلسل تواصلوا معها من أجل الاستعانة بأغنية "ياما مواويل الهوى" كلمات والدها الراحل لمسلسل "صحاب الأرض" وهي ظنت أن الكلمات مأخوذة لقصيدة والدها، فرحبت جدا، ولكن حينما سمعت التتر، عرفت أن الكلمات ليست لوالدها فتواصلت مع الجهة المنتجة، وطالبت بحذف اسمه".

وتابعت أن المنتجة دينا كريم، تعهدت بالتواصل مع المخرج بيتر ميمي وتصحيح الخطأ، مضيفة أن الأمر ليس سرقة على الإطلاق، ومنذ البداية والمسئولين عن العمل حريصين على الحفاظ على الملكية الفكرية للمبدعين.

وشددت على أن المسلسل تم إنتاجه لدعم القضية الفلسطينية والحلقات الأولى من المسلسل كانت مبشرة للغاية وتتمتع بمستوى عال، ويقدم قصص انسانية جميلة بدون الإتجار بالدم والقضية.

يذكر أن من فجر هذا الموضوع هو الشاعر خالد جمعة، الذي اكتشف هذا الخطأ وكتب عبر حسابه بفيسبوك مناشدة لصناع العمل بضرورة تصحيح الخطأ.