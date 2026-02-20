ضبط أكثر من 111 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها على جميع الطرق والميادين؛ لتيسير الحركة المرورية، وتحقيق الانضباط على الطرق، والحد من وقوع الحوادث، وتطبيق القوانين واللوائح المرورية على قائدي السيارات، وضبط المخالفين.

وأسفرت الحملات خلال الـ24 ساعة الماضية عن ضبط 111583 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها: "السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، الوقوف العشوائي، التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص"، وتم فحص 1211 سائقا، تبين إيجابية 41 حالة تعاطي مواد مخدرة منهم.

كما واصلت الحملات المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، وتمكنت خلال الفترة ذاتها من ضبط 575 مخالفة مرورية متنوعة، منها: "تحميل ركاب، مخالفة شروط التراخيص، أمن ومتانة"، وتم فحص 103 سائقين، تبين إيجابية 5 حالات لتعاطيهم المواد المخدرة.

وضُبط 7 محكوم عليهم بإجمالي 7 أحكام قضائية، فضلا عن التحفظ على 3 مركبات لمخالفتها قوانين المرور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات والمخالفين.