أعرب رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، عن رفضه مسح أي جزء من تاريخه الشخصي أو المهني، بما في ذلك الأخطاء التي ارتكبها، مشددا أن «الأخطاء كانت درسا تعلمت منه.. ومن يعمل لابد أن يخطئ».

وأوضح خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «رحلة الملياردير» مع الإعلامية لميس الحديدي، أن أكبر أخطائه المهنية كانت ناتجة عن قرارات انفعالية بشراء أسهم دون توقع الأزمة الاقتصادية العالمية التي عصفت بالبورصات، بالإضافة إلى تجربة شراء شركة في اليونان بمديونية عالية للغاية؛ نتيجة خطأ الإبقاء على إدارتها السابقة.

وكشف عن قاعدة تعلمها من الاستثمار بالأسواق الصعبة، تتثمل في «عدم مشاركة من هم في السلطة»؛ لأنهم يستخدمون نفوذهم ضد الشريك، كما حدث معه في سوريا واليمن، موضحا أن مزايا الأسواق الصعبة أفضل بسبب «الاختلاف الكبير في نسب الأرباح».

واستشهد بدعوته إلى الأجانب للاستثمار في مصر، نتيجة توفر هوامش ربح أعلى مقارنة بالأسواق التنافسية المستقرة، معقبا: «من ينجح في مصر ينجح في أي مكان، كما كان يقول لي والدي».

ولفت إلى امتناعه عن قيادة السيارات في القاهرة تجنبا لتحمل مسئولية أي حادث حتى لو لم يكن مخطئا، لافتا إلى الاكتفاء بقيادة سيارته في مدينة الجونة.

وكشف عن عودته للعمل بمعدل 8 إلى 10 ساعات يوميا بعدما كان ينوي تقليصها، عازيا ذلك بظهور فرص جيدة يرغب في تأمينها لأبنائه، مشيرا إلى أن ابنته بدأت بالفعل في الانخراط بالعمل في الشركة والقطاع العقاري.