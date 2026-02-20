قال رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، إن صفة «العناد» تعد خطأ عندما يدرك الإنسان أنه يسير في اتجاه خاطئ، مشددا أنه يتبع نهجا «ديمقراطيا» من خلال الاستماع للآراء وإشراك من يعملون معه في اتخاذ القرارات.

وأشار خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «رحلة الملياردير» مع الإعلامية لميس الحديدي، إلى رفضه كلمة «لا أو مستحيل»، قائلا: «لو حد قال مستحيل أقوله، لا، ممكن.. وكل مرة حد قال لي على حاجة مستحيلة عملتها».

واستشهد بموقفه خلال فترة حكم الإخوان، مشيرا إلى أن الكثيرين توقعوا استمرارهم 500 عام؛ لكنه أصر على موقفه والاستمرار حتى تحقق النجاح.

ولفت إلى تجربته عندما قرر تأسيس شركة «أوراسكوم تليكوم» وكان لا يزال حاصلا على رخصة «موبينيل»، موضحا أن البعض كانوا ينظرون إليه بـ «استغراب»، عندما أكد لهم ستكون أكبر شركة اتصالات في الشرق الأوسط.

وأوضح أن السعادة الحقيقية تكمن في «محبة الناس وفي الحب والأسرة»، مشددا أن «المال يُسهل الحياة؛ لكنه لا يحقق

السعادة».

وأشار إلى شعوره بالسعادة عند حل مشكلات الناس، لإيمانه بأن دعوات الناس تُسمع عند الله، مؤكدا أن أسباب «الصورة غير الجيدة» لرجال الأعمال في مصر ترجع إلى سوء استخدام البعض للأموال، من خلال المظاهر الكثير المبالغ فيها و«الشو»، مثل سير البعض ومعه «30 نفرا» كحراسة، مشددا أن هذه التصرفات «مستفزة للناس».