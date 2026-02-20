

لم يكن يعلم أن صلاة الفجر التي جمعته بابنه ستكون الأخيرة. ساعات قليلة فقط فصلت بين دعاء أب لابنه بالحفظ والرزق، وبين وقوفه أمام جثمانه في مشرحة المستشفى، في مشهد يقول إنه لن ينساه ما حيّ.

بصوت متقطع ودموع لا تتوقف، تحدث محمد الكفراوي، 61 عامًا، عن نجله أحمد الكفراوي، 35 عامًا، أحد ضحايا حادث محور 30 يونيو الذي أودى بحياة 18 من أبناء مدينة المطرية بمحافظة الدقهلية.

قال الأب المفجوع إن نجله كان أبًا لثلاثة أطفال، بنتين وولد، وكان مثالًا للابن البار، مضيفًا: «ليلة الحادث قام من النوم، راح المسجد كنسه ومسحه بإيده، وبعدها صلينا الفجر سوا، وخرج يدور على أكل عيشه».

وتابع وهو يغالب دموعه: «صليت الضحى، وبعدها ابن شقيقه جه يقولي إنه توفى… جريت على المستشفى، وشوفته في منظر عمري ما هنساه».

وأضاف: «كان بمثابة الابن والأخ والسند… عمره ما كان بيقصّر معايا، حتى لو معاه عشرة جنيه يقسمهم بيني وبينه، أقوله عيالك أولى، يقولي: أنت اللي ربتني».

وأكد الأب أن نجله خرج بحثًا عن رزقه مثل كل يوم، لكنه عاد جثمانًا هامدًا، تاركًا خلفه أطفالًا صغارًا ينتظرون عودته، وأبًا مكسور القلب لا يجد إلا الدعاء والصبر.

وشيّع الآلاف من أهالي مدينة المطرية، الجمعة، جثامين الضحايا في جنازة شعبية مهيبة انطلقت من مسجد النور بمنطقة العقبيين إلى مقابر المدينة، وسط حالة حزن وانهيار بين الأهالي الذين احتشدوا في الشوارع لتوديع 18 شابًا فقدوا حياتهم أثناء سعيهم لكسب قوت يومهم.

وكان الحادث قد وقع ظهر الخميس نتيجة تصادم سيارة نقل ثقيل مع سيارة ربع نقل على محور 30 يونيو بنطاق محافظة بورسعيد، حيث كانت السيارة الأخيرة تقل عمالًا من أبناء مركز ومدينة المطرية متجهين للعمل بمزارع أسماك، ما أسفر عن وقوع وفيات وإصابات متعددة.