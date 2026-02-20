ترامب: من الأفضل لإيران التفاوض على اتفاق عادل

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، طهران من أن الحكومة الإيرانية «من الأفضل لها أن تتفاوض على اتفاق عادل»، وذلك في وقت يدرس فيه استخدام القوة العسكرية.

وعندما سُئل عمّا إذا كان يدرس توجيه ضربة محدودة للضغط على إيران من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي، قال للصحافيين في البيت الأبيض: «يمكنني القول إنني أدرس ذلك»، نقلًا عن وكالة «رويترز».

وفي وقت سابق، كشفت مصادر مطلعة لشبكة «سي إن إن» أن القوات الأمريكية لم تتلق قائمة أهداف لضربات محتملة على إيران، في مؤشر إلى أن الرئيس ترامب لم يُصدر بعد قرارًا بشن أي عملية عسكرية محددة، إلا أن الشبكة نقلت عن مسؤولين أنهم يرون احتمالات متضائلة للتوصل إلى اتفاق يلبي جميع مطالب الرئيس الأمريكي.

كما أشارت صحيفة «وول ستريت جورنال» إلى أن ترامب يدرس ضربة مبدئية محدودة لإيران لدفعها نحو اتفاق، موضحة أن الهجوم الأمريكي المحتمل قد يشمل مواقع عسكرية وحكومية.

وأكدت الصحيفة أن واشنطن قد تلجأ إلى حملة واسعة النطاق ضد إيران إذا رفضت إنهاء تخصيب اليورانيوم.

وكان الرئيس الأمريكي قد منح إيران مهلة تتراوح بين 10 و15 يومًا كحد أقصى للتوصل إلى اتفاق، مؤكدًا أن بلاده ستمضي نحو اتفاق «بطريقة أو بأخرى»، حسب تعبيره.

وأضاف أن أمورًا «سيئة» ستحدث إذا لم تستجب طهران وتوافق على التفاهم المطروح، مشددًا على أن الخيار الدبلوماسي لا يزال مطروحًا، لكنه لن يبقى مفتوحًا إلى ما لا نهاية.