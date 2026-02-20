كشف رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس عن حرصه الدائم على محاسبة نفسه والاعتراف بأخطائه، مؤكدًا أنه لا يستطيع النوم إذا أخطأ في حق أحد قبل أن يعتذر له.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية في برنامج «رحلة الملياردير» مع الإعلامية لميس الحديدي: «أنا بحاسب نفسي لو أخطأت في حق حد، ما بعرفش أنام الليل وأنا اللي غلطان، لازم أصالحه وأعتذر له، لكن مبيحصلش كتير إني أغلط في حق حد، ولو حصل بعتذر»، لافتًا إلى حرصه على التواصل مع الله «في كل لحظة».

وأشار إلى أنه قام بتقسيم جميع ممتلكاته وثروته على أبنائه الأربعة، ذكورًا وإناثًا، وهو لا يزال على قيد الحياة، قائلًا: «قسمت كل حاجة على الولاد والبنات الأربعة، وأنا عايش واديتها لهم من دلوقتي».

وأرجع ذلك إلى رغبته في منع حدوث أي خلافات مستقبلية، موضحًا: «أفضل علشان ما يحصلش خلافات وأبقى أنا موجود، وشايف اللي بيحصل، وسبت لنفسي شوية بس بيخلصوا بسرعة».

وذكر أن الطائرة والمركب والمنزل من أكثر ما ينفق عليه، مرجعًا سر نجاحه وأشقائه إلى والدتهم سيدة الأعمال يسرية لوزة ساويرس، قائلًا: «ماما عندها خط ساخن مع ربنا، فبالتالي بركة ربنا جاتلنا كلنا من خلالها، علمتني مخافة ومحبة الله، وإنك تاخد بالك من الفقير والمحتاج، ولا ترد إنسان محتاج أبدًا، وتفتكرهم دايمًا في حياتك».