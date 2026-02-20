ميشيل يانكون يكشف حقيقة شكواه ضد الأهلي

خرج ميشيل يانكون، مدرب حراس المرمى السابق بالنادي الأهلي، عن صمته للرد على ما تردد مؤخراً حول تقدمه بشكوى رسمية ضد النادي للمطالبة بمستحقات مالية متأخرة.

وكانت بعض التقارير الإعلامية قد زعمت خلال الساعات الماضية أن المدرب البلجيكي اتخذ إجراءات قانونية ضد الأهلي، ما أثار جدلاً بين جماهير القلعة الحمراء، في ظل العلاقة المميزة التي ربطت يانكون بالنادي وجماهيره طوال فترة عمله.

وفي بيان رسمي نشره عبر حساباته، نفى يانكون هذه الأنباء تماماً، مؤكداً أن ما يتم تداوله «عارٍ من الصحة»، ومشدداً على أن علاقته بالأهلي تقوم على الاحترام المتبادل والثقة والتقدير.

وأضاف: «الأهلي يمثل لي أكثر من مجرد نادي عملت به، فهو بيتي الذي عشت فيه أجمل لحظات مسيرتي المهنية، وشاركت معه في تحقيق بطولات وإنجازات كبرى شكلت جزءاً مهماً من تاريخي الرياضي».

وأوضح يانكون أن الروابط التي تجمعه بمجلس إدارة النادي وجماهيره أقوى من أي شائعات، مؤكداً أن انتماءه للأهلي يتجاوز حدود المناصب والعقود. كما أعرب عن استعداده الدائم لخدمة النادي في أي وقت، موجهاً رسالة محبة وتقدير إلى جماهير «المارد الأحمر»، ومثمناً علاقته المهنية المميزة بمجلس الإدارة.

وتأتي تصريحات المدرب البلجيكي لتضع حداً للشائعات المتداولة، مؤكدة متانة العلاقة التي تربط العديد من المدربين واللاعبين الأجانب بالنادي الأهلي حتى بعد انتهاء فترات عملهم الرسمية.