إصابة 17 عاملًا بينهم 16 سيدة في انقلاب أتوبيس بالمنيا

شهد الطريق الصحراوي الشرقي، عند مدخل مدينة المنيا الجديدة، انقلاب أتوبيس يقل عمالًا، مما أسفر عن إصابة 17 عاملًا، بينهم 16 سيدة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا قد تلقت بلاغًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بانقلاب أتوبيس محمل بالعمال بالطريق الصحراوي الشرقي، بالقرب من إدارة مرور المنيا.

وعلى الفور، انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبين إصابة 17 عاملًا، بينهم 16 سيدة، وتنوعت إصاباتهم ما بين كدمات وسحجات وكسور متفرقة بالجسم، واشتباه ما بعد الارتجاج.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.