 إصابة 17 عاملًا بينهم 16 سيدة في انقلاب أتوبيس بالمنيا - بوابة الشروق
الجمعة 20 فبراير 2026 7:42 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل توافق على التبرع بأعضائك بعد الوفاة؟

النتـائـج تصويت

إصابة 17 عاملًا بينهم 16 سيدة في انقلاب أتوبيس بالمنيا

ماهر عبد الصبور
نشر في: الجمعة 20 فبراير 2026 - 6:53 ص | آخر تحديث: الجمعة 20 فبراير 2026 - 6:54 ص

شهد الطريق الصحراوي الشرقي، عند مدخل مدينة المنيا الجديدة، انقلاب أتوبيس يقل عمالًا، مما أسفر عن إصابة 17 عاملًا، بينهم 16 سيدة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا قد تلقت بلاغًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بانقلاب أتوبيس محمل بالعمال بالطريق الصحراوي الشرقي، بالقرب من إدارة مرور المنيا.

وعلى الفور، انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبين إصابة 17 عاملًا، بينهم 16 سيدة، وتنوعت إصاباتهم ما بين كدمات وسحجات وكسور متفرقة بالجسم، واشتباه ما بعد الارتجاج.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك