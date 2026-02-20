ألقت الأجهزة الأمنية القبض على صاحب مصنع في واقعة التعدي على فرد أمن إداري وأحد الملاك بأحد المجمعات السكنية بالقاهرة الجديدة، وذلك عقب تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر اعتداءه عليهما.

وذكرت وزارة الداخلية، في بيان لها، أنه في إطار كشف ملابسات مقطع الفيديو المتداول، تبيّن أنه بتاريخ 19 الجاري تلقّى قسم شرطة التجمع الخامس بلاغًا من فرد أمن إداري بالمجمع السكني المشار إليه (مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم)، وآخر من الملاك بذات المجمع، بتضررهما من أحد قاطني المجمع، لقيامه بالتعدي بالضرب على الأول مُحدثًا إصابته، وكذا التعدي على الثاني بالسب والشتم حال تدخله لمعاتبته.

وأضاف البيان أنه عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو في حقه "صاحب مصنع"، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، لتضرره من عدم قيام فرد الأمن بممارسة عمله، واعتراضه على تدخل الثاني.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.