انتشل صيادو وأهالي مركز مغاغة بمحافظة المنيا، مساء اليوم، جثمان المهندس محمد صلاح الدين محمد، مهندس بالإدارة العامة لتطوير ري مصر الوسطى، ويقيم بقرية قلوصنا التابعة لمركز سمالوط، عقب العثور على جثته طافية بمياه نهر النيل في نطاق قرية أولاد الشيخ بمركز مغاغة.

وكان اللواء حاتم حسن، مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، قد تلقى إخطارًا من العقيد بلال الجنايني، رئيس فرع البحث لشمال المنيا، يفيد بالعثور على جثمان شخص مجهول في مجرى النيل. وعلى الفور انتقلت الأجهزة المعنية إلى موقع البلاغ، وتمكن الأهالي من انتشال الجثمان، وبالفحص تبين أنه للمهندس المشار إليه.

وبسماع أقوال أسرته، أفادوا بأنه متغيب عن منزله منذ نحو 4 أيام، فيما أشارت بعض الأقوال إلى احتمالية وجود شبهة جنائية في الواقعة، الأمر الذي دفع الجهات المختصة إلى تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث وبيان ما إذا كانت هناك شبهة جنائية أم لا.

وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى مغاغة المركزي، تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات وأمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان سبب الوفاة، مع سرعة تحريات المباحث حول الواقعة واستكمال سماع أقوال الشهود وأفراد الأسرة.

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها للوقوف على كافة تفاصيل الواقعة، في انتظار ما تسفر عنه التحقيقات والتقارير الطبية الرسمية.