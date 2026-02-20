كشفت مي عادل، مستشار وزير المالية لأسواق المال، عن تفاصيل طرح «سند المواطن» بعائد شهري ثابت للأفراد لمدة 18 شهرًا، وذلك ابتداء من يوم الأحد المقبل، من خلال مكاتب البريد على مستوى الجمهورية.

وقالت خلال تصريحات تلفزيونية لـ «Extra News» إن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية الدولة والوزارة لـ «تنويع أدوات الدين»، مشيرة إلى أن الوزارة سبق وأصدرت الصكوك الإسلامية بالعملة المحلية.

وأكدت أن «سند المواطن» يدعم الثقافة المالية عبر تشجيع الأفراد على الاستثمار في الأوراق المالية الحكومية، مشددة أن كل الإجراءات ستكون «بسيطة جدا» بمكاتب البريد.

وأشارت إلى أن سعر العائد سيتم إعلانه يوم الأحد المقبل مع جميع خصائص الإصدار، لافتة إلى تراوحه ما بين 17.5% إلى 17.75%، على أن يُصرف شهريا «صاف من الضرائب».

وأوضحت أن اختيار مدة الـ 18 شهرا جاء لتوفير أداة تمنح المواطنين سهولة في الاختيار بين الأدوات المتاحة حاليا في السوق المصري، مشددة على بساطة الاكتتاب وطلبات الاسترداد بسهولة تامة عبر مكاتب الهيئة القومية للبريد.

ولفتت إلى أن الاعتماد على شبكة مكاتب البريد في «المرحلة الأولى» جاء بعد الاستفادة من تجارب دولية مماثلة، مستفيدة من الانتشار الواسع لفروع الهيئة في المحافظات، موضحة أن «المرحلة الثانية» ستشهد الاستفادة من الشمول المالي، عبر إتاحة تطبيقات الهواتف الذكية.

وأعلن أحمد كجوك وزير المالية، طرح «سند المواطن» للأفراد اعتبارًا من الأحد المقبل، عبر مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، في إطار حرص وزارة المالية على إتاحة أداة ادخارية واستثمارية بعائد دوري ثابت مميز، يُصرف شهريًا، ولمدة ١٨ شهرًا، موضحًا سهولة استرداد هذا السند، الذى يتميز بدرجة عالية من الأمان، على نحو يعطى فرصة جيدة للمواطنين بالاستثمار المباشر الآمن في الأوراق المالية الحكومية.